25 Şubat-3 Mart Haftası Burç Yorumları

KOÇ: Haftaya bedenen yorgun başlayabilirsiniz. Etrafınızdaki kadınlarla. maddi konularla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Mantık, duygu dengesini kurarak sorunları çözebileceksiniz. Arkadaş çevrenizde eski konular nedeniyle kopmalar olabilir.Yurt dışı, hukuki ve eğitim konularında şanslı etkiler devrede.

BOĞA: Arkanızdan çevrilen işler aniden önünüze gelebilir. Eşiniz veya ortağınızla ev, aile gibi konular yüzünden tartışabilirsiniz. Kariyer ve konumunuzla ilgili zorluklar olabilir. Miras, kredi, ek gelirler sayesinde yüzünüz gülebilir. Arkadaşlarla gezmek, toplumla iç içe olmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER: Eşinizin akrabaları, hukuksal konular, yolculuk veya eğitimle ilgili zorluklar yaşayabilirsiniz. Kariyer veya konumunuza odaklı olacağınız bir hafta. Arkanızdan yapılan dedikodular aniden ortaya çıkarak eşinizle aranızın bozulmasına sebebiyet verebilir. Bu hafta eşinizin bereketi bol olacak.

YENGEÇ: Uzun bir seyahate çıkabilir, yeni bir eğitime başlayabilir, hukuki işlerle ilgilenebilirsiniz. Arkadaş çevrenizde çıkan ani olaylar yüzünden canınız sıkılabilir. Hafta sonuna doğru geçmişe dayalı konular nedeniyle eşinizle tartışabilirsiniz. Sağlığınız yerinde ve günlük hayatta işlerinizi kolayca çözebilirsiniz.

ASLAN: Ek kazanç, kredi, miras konuları ana gündeminiz. İş yerinizde aniden ortaya çıkan ihtilaflı konular nedeniyle, maddi kazançlarla ilgili sorunlar çıkabilir. Sezginize güvenerek bu sorunları aşabilirsiniz. Bekarlar yeni bir aşka yelken açabilir. Kemik ve eklemlere dikkat.Çocuğunuzla ilgili güzel gelişmeler olabilir.

BAŞAK: Eşinize ve evliliğinize odaklı bir hafta olabilir. Yurt dışı, eğitim, hukuki konularla veya eşinizin akrabalarıyla ilgili aksilikler çıkabilir. Bekarlar, sevgilileriyle eski olaylar ve biriken sorunlar nedeniyle ayrılabilirler. Çocuğunuzun eklem, diş ve kemik sağlığına dikkat etmeniz iyi olur. Evinizde bereketiniz bol.

TERAZİ: Aniden ortaya çıkan bölücü etkenler ilegeçmişten gelen maddi ve sevgi sorunları nedeniyle aile içinde ciddi sorunlar çıkabilir. Olaylar büyütülürse sonu ayrılığa kadar gidebilir. Dikkat. Yakın çevreniz ve kardeşleriniz size tam destek verecekler. Bu hafta kariyere ve konuma odaklanmak iyi olur.

AKREP: Yakın arkadaşınız veya kardeşlerinizle ilgili sorun çıkabilir. İş yerinizde ani bir şekilde guruplaşma ve ayrışma olabilir. Kemik, diş, eklem ve boyun sağlığına dikkat. Bu hafta sezgisel ve duygusal yönünüz ağır basabilir. Maddi kazanç ve bereket açısından ise şans bu hafta sizden yana.

YAY: Duygusal olarak içe dönük olabilirsiniz. Kazançlarınızla ilgili zorluklar olabilir. Bekarlar sevgililerinden ayrılabilirler. Çocuğunuzun ani kafa çarpmalarına karşı dikkat etmeniz iyi olur. Yakın arkadaş ve kardeşinizle zaman geçirebilirsiniz. Fazla yeme isteğiyle, kilo alma meylinde olabilirsiniz.

OĞLAK: Kendinizi acımasızca eleştirebilir, geçmişe dönük maddi ve sevgi konularındaki hatalarınızı sorgulayabilirsiniz. Kariyer ve konumunuzla ilgili hayaller kurabilirsiniz. Maddi kazançlarınızı artırmaya odaklanabilirsiniz. Geçmişte yaptığınız bazı iyilikler size şans getirecek ve rahatlayacaksınız.

KOVA: Hayalperest ve sanatsal yaratıcılığınızın iyi olacağı bir hafta. Tutmakta zorlanacağınız sözler vermemeye çalışın. Geçmişte yapılan hatalar nedeniyle bazı maddi kayıplar oluşabilir. Gezmek, yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek bu hafta size iyi gelecektir.

BALIK: Arkadaş çevrenizde kopuşlar ve sorunlar devam edebilir. Ama bu hafta en şanslı burç olduğunuzu söyleyebiliriz. Yaratıcı, sanatsal aktivitelerle dolu bir hafta olabilir. Kariyer ve konumunuzla ilgili olarak büyüme ve gelişme elde edebilirsiniz. Sadece gizli fesat kadınlara karşı dikkat.

Not: Doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece %20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayın.Sevgiyle kalın.

Karma Astrolog

Aysun Köşker Koç