25 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Fraport TAV Antalyaspor
karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Hatayspor - Osmanlıspor FK
16.30 Menemenspor - Adana Demirspor
19.00 Fatih Karagümrük - Eskişehirspor
BASKETBOL
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Elazığ İl Özel İdare - Beşiktaş
VOLEYBOL
Erkekler Challenge Cup
18.00 Spor
Toto - VK Cez Karlovarsko
Kadınlar Vestel Venus Sultan Ligi
18.00 Fenerbahçe
Opet - Aydın Büyükşehir Belediyesi
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
23.00 Napoli - Barcelona
23.00 Chelsea - Bayern Münih
AVRUPADAN FUTBOL
22.45 Luton Town - Brentford (Halil Dervişoğlu)