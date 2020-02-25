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25 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

GALATASARAYSarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

25.02.2020 09:16 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:1625 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, maçının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Fraport TAV karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Hatayspor - Osmanlıspor FK

16.30 Menemenspor - Adana Demirspor

19.00 Fatih Karagümrük - Eskişehirspor

BASKETBOL

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Elazığ İl Özel İdare - Beşiktaş

VOLEYBOL

Erkekler Challenge Cup

18.00 Toto - VK Cez Karlovarsko

Kadınlar Vestel Venus Sultan Ligi

18.00 Opet - Aydın Büyükşehir Belediyesi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

23.00 Napoli - Barcelona

23.00 Chelsea - Bayern Münih

AVRUPADAN FUTBOL

22.45 Luton Town - Brentford (Halil Dervişoğlu)



Gençlerbirliği, Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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