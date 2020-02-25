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25 Şubat Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

25 Şubat Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

25.02.2020 09:03 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:0325 Şubat Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 25 Şubat Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

25 ŞUBAT SALI İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Molla Hüsrev Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-25 08:43:27.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Güngören

Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah

Açıklama : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 2020-02-25 08:11:12.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İstanbul, Gündem, Ekonomi, Güncel

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