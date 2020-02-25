25 Şubat Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 25 Şubat Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
25 ŞUBAT SALI İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Molla Hüsrev Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-25 08:43:27.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
Açıklama : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 2020-02-25 08:11:12.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.