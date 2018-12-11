25 Tonluk Sahte Alkol Operasyonunun Ardından Şüpheliler Adliyede

11 Aralık 2018 Salı 12:56



11 Aralık 2018 Salı 12:56

İzmir'in Aliağa ilçesinde sahte alkol üretilen bir imalathaneye yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7 tanesi adliyeye sevk edildi.İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerinin geçtiğimiz gün Aliağa 5017 Sokak'ta bulunan bir sahte alkol imalathanesine yaptığı operasyonda 14 tonu şişelenmiş 25 ton sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 8 şahıs gözaltına alınırken, 7'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.G., M.A., Z.D., M.E., A.D.,O.T. ve E.G.'yi gözaltına alan ekipler, hakkında gözaltı kararı verilen M.D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. İfadeleri alınan şüphelilerin, kaçak içkileri yılbaşı öncesinde İstanbul, Çeşme, Bodrum gibi eğlence mekanlarının olduğu yerlerde piyasaya sunmayı planladıkları belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 18 yaşının altında olan O.T., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.Olay geçmişiİzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir sirke fabrikasında sahte içki imal edilip piyasaya sürüleceği bilgisini aldıktan sonra adrese operasyon düzenlemişti. Operasyonda 14 tonu şişelenmiş, 11 tonu da şişelenmeye hazır 25 ton votka, 20 bin boş şişe, 80 bin kapak, 30 bin bandrol, 28 tonluk dört tank, birer dolum, kapak ve etiket makinesi, 1 ton arıtma tuzu ele geçirilmişti. - İZMİR