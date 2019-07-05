05.07.2019 10:42
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25 Türk nükleer fizikçi, dizi ile yeniden dünya gündemine oturan Çernobil'e gitti

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsünün düzenlediği etkinlik kapsamında, 25 Türk nükleer fizikçi, 33 yıl önce büyük bir felaketin yaşandığı Çernobil nükleer santralini ziyaret etti.

Çernobil dizisi ile yeniden dünya gündemine oturan korkunç kazanın yaşandığı bölgeye gelen Türk araştırmacılar, bölge bölge radyasyon dozunu ölçüp bilimsel gözlem yaptılar.

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Niyazi Meriç, "Çernobil'de bulunduğumuz 6 saat boyunca bir diş filminden neredeyse 50 kat daha az miktarda radyasyon almış olduk" dedi.

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren Şahiner ise, "Çernobil'de günde 8 saat çalışıp yılda 1 milisievert düzeyinde bir radyasyon dozu alıyorlarmış. Bu miktar müsaade edilen seviyelerde" diye konuştu.

25 Türk nükleer fizikçi, dizi ile yeniden dünya gündemine oturan Çernobil'e gitti
Kaynak: AA
Ankara Üniversitesi, Teknoloji, Dünya, Güncel

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