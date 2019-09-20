25 yaşındaki kadının kanı, içtiği ilaç yüzünden mavi renge döndü

ABD'de ilginç bir olay yaşandı. 25 yaşındaki bir kadın, diş ağrısını dindirmek için eczaneden reçetesiz olarak içinde benzokain olduğu bir ağrı kesici aldı. Uyumadan önce şişenin neredeyse tümünü içti. Sabah olduğunda da kendini kötü hisseden kadın doktora gitti.

KANI, TENİ VE TIRNAKLARI MAVİ OLDU

Hastanede kadından kan örneği alan sağlık uzmanları, gördükleri karşısında şoka girdi. Kadının kanı, teni ve tırnakları da mavi olmuştu.

KANINDAKİ OKSİJEN ORANI DÜŞTÜ

Analiz, kandaki oksijen düzeyinin sadece yüzde 67 oranında (normali %95-100) olduğunu ortaya çıkardı. Böyle düşük orandaki oksijen, acil müdahale edilmezse ölüme veya beyinde kaçınılmaz hasara yol açabilir.

BENZOKAİN MADDESİ NEDEN OLDU

Kadına methemoglobinemi teşhisi kondu. Nedeni, çok fazla benzokain içeren ağrı kesici içmesi oldu. Halihazırda tedavi gören kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.