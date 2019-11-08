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Alacak verecek meselesinde 1 kişiyi öldürdü, 25 yıl ceza aldı, "Adaletiniz bu mu?" diye bağırdı

Konya'da alacak verecek meselesinde 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık, çıkarıldığı mahkemede 1 kişiyi öldürünce 25 yıl hapis cezası aldı. Sanık kararın ardından "Adaletiniz bu mu?" diyerek tepki gösterdi.

08.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:04

'nın ilçesinde, Sinan Aktaş'ı alacak verecek meselesi nedeniyle bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Arif Acaralp, mahkeme heyetine "Adaletiniz bu mu?" diye bağırarak, tepki gösterdi.

Olay, geçen yıl 2 Eylül tarihinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarı yanında meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Serkan Aktaş ve Arif Acaralp, bir arkadaşlarının aracı olmasıyla buluştu. Ancak ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

ALACAK VERECEK MESELESİNDE 1 ÖLÜ

Kavga sırasında Acaralp, Aktaş'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Aktaş, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne ardından da Konya'ya sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Arif Acaralp ve olaya karıştığı tespit edilen Serkan B. gözaltına alındı. Acaralp ve Serkan B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Arif Acaralp ile taraf avukatları katıldı.

"ADALETİNİZ BU MU?"

Mahkeme heyeti, son savunmalarını aldığı sanıklardan Arif Acaralp'i 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Serkan B.'yi ise beraat ettirdi. Karar üzerine Acaralp, mahkeme heyetine "Adaletiniz bu mu?" diye bağırarak, tepki gösterdi.

Alacak verecek meselesinde 1 kişiyi öldürdü, 25 yıl ceza aldı,

Sinan Aktaş, Konya, Kulu, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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MUSTAFA: Az tabiki can gitmiş can adalet arıyor
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