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25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist, ikna çalışmasıyla teslim oldu

1994 yılında terör örgütü PKK'ya katılan 2 terörist, Hakkari'de ikna çabası sonucunda silahsız ve teçhizatsız olarak jandarma ekiplerine teslim oldu.

04.08.2019 00:17
25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist, ikna çalışmasıyla teslim oldu

Hakkari'de, ikna çabası sonucunda 25 yıl önce terör örgütü PKK'ya katılan 2 terörist, silahsız ve teçhizatsız olarak jandarma ekiplerine teslim oldu.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği, ikna edilen 2 PKK'lı teröristin jandarma ekiplerine teslim olduğu, teröristlerin 1994 yılında örgüte katıldıkları ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından arandıkları bildirildi.

Jandarma, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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