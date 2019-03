Kaynak: AA

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic'e müebbet hapis cezası verilmesine ilişkin, "25 yıldır beklenen adalet yerini buldu." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Dzaferovic, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyinin Karadzic hakkındaki nihai kararını değerlendirdi.Daha önceki 40 yıl hapis cezası kararının bozularak, Karadzic'in müebbet hapse mahkum edilmesinin savaş mağdurları için memnun edici bir karar olduğunu belirten Dzaferovic, "25 yıldır beklenen adalet yerini buldu. Karadzic ve diğerlerine verilen cezalar, Bosna Hersek'i bölmeye kalkışanlara güçlü bir mesaj." dedi.Karadzic'in sadece Srebrenitsa'da "soykırım" suçundan sorumlu tutulduğunu anımsatan Dzaferovic, "Adalet kısmen yerini buldu, zira Karadzic'in Bratunac, Foca, Kljuc, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica ve Zvornik şehirlerinde de soykırım suçu işlenmesinden sorumlu olduğuna dair iddianame maddesi reddedildi." diye konuştu.Dzaferovic, Karadzic gibilerin asla hedeflerine hedeflerine ulaşamayacağını vurgulayarak, o ve onun gibilerin tarihin karanlık sayfalarında yer alacağını söyledi.Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic de müebbet hapis cezasının, Sırpların soykırım projesi kapsamında katledilen Boşnak ve Hırvat kurbanlar için "en küçük adalet göstergesi" olduğunu ifade etti.Karadzic'e verilen müebbet hapis cezasının mağdurların acılarını ve yaşadıkları travmaları hafifletmeyeceğini kaydeden Komsic, "Dünyada, Radovan Karadzic ile iş birlikçilerinin yaptığı kötülüklere eş değer bir ceza bulunmuyor." ifadelerini kullandı.Konseyin Sırp üyesi Milorad Dodik ise Karadzic'e verilen müebbet hapis cezası kararını eleştirdi.Kararı "saygısızca" ve "alaycı" olarak nitelendiren Dodik, Sırpların uzun zamandır Lahey'deki mahkemeye güvenmediğini ve bugünkü kararın da bu güvensizliğin nedenini bir kez daha gösterdiğini söyledi.Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic de Karadzic'e verilen cezanın, Bosna'daki savaşta ülkenin dört bir yanında yapılan soykırımların adil bir şekilde cezalandırılmasına yönelik yeni bir adım olduğunu ifade etti."Ceza, on binlerce kurbanı geri getirmeyecek"Bölge ülkelerinden Hırvatistan'ın cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Karadzic'e verilen cezanın savaşta öldürülen on binlerce kurbanı geri getirmeyeceğini belirterek, "Hırvat ve Boşnaklara karşı soykırım yapmaktan çekinmeyen 'Büyük Sırbistan' ideolojisinin kurucularından birine verilen bu ceza, ailelerin acılarını hafifletmeyecek, ancak bu ideolojinin ne kadar yıkıcı olduğunu hatırlatacaktır." dedi.Sırbistan'daki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Cedomir Jovanovic ise verilen cezanın tüm bölge için bir uyarı mahiyetinde olduğunu kaydederek, "Bu karar, bölge ülkelerle ve bilhassa en çok kayıp veren Bosna Hersek'le daha iyi ilişkiler kurabilmenin ve barış inşa edebilmenin temellerinden biridir." değerlendirmesinde bulundu.40 yıl hapis cezası müebbete çevrildiLahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, Karadzic hakkında 2016'da verilen 40 yıl hapis cezası kararını bozarak, uluslararası kamuoyunda "Bosna Kasabı" olarak da bilinen Karadzic'i müebbet hapse mahkum etti.Yaklaşık üç yıldır süren temyiz davasında Karadzic, Srebrenitsa'daki soykırımın yanı sıra Bosna Savaşı'nda işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu tutuldu.