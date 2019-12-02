25 yıldır sokak hayvanlarının koruyucusu

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, 25 yıldır yaptığı yöresel yemekleri satarak, yüzlerce sokak hayvanının bakımını üstlenen ev kadını Sevda Kaffalı, araba çarpması sonucu sağ arka bacağında kırık oluşan sokak kedisini tedavi ettirdi.

Sevda Kaffalı, bir kedinin aksayarak yürüdüğünü gördü. Çevredekilerin araba çarptığını söylediği kediyi, sahiplenerek 45 kilometre mesafedeki kent merkezine getirdi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından kurulan Kara Kız Görüntüleme Merkezi'nde ücretsiz röntgen filmi çekilen ve sağ arka ayağında kırık olduğu saptanan kedi, tedaviye alındı.

Yıllardır, sahipsiz sokak hayvanlarına baktığını ve evinin bahçesine sakat ve hasta hayvanlar için bir alan yaptırdığını söyleyen Kaffalı, "Otuza yakın hayvanın tedavi ve bakımlarını yaptırmaya çalışıyorum. Kırka yakın ise sokakta beslediğim hayvanlar var. Ev hanımıyım, yöresel ev yemekleri yaparak, bu hayvanların masraflarını karşılamaya çalışıyorum" dedi.

'CANLARINI ACITMAYIN'

Kedinin 4 gün önce araba çarpması sonucu yaralandığını belirten Kaffalı, "Kadirli'de veteriner hekimlere yaralı kediyi gösterdiğimde parçalı kırık olabileceğini ama röntgen çekmek gerektiğini söylediler. Röntgen cihazı olmadığı için yaptıramadım. Osmaniye 'de Kara Kız Görüntüleme Merkezi olduğunu öğrendim. İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ile iletişime geçtim ve kedimizin röntgeni için randevulaştım. Kedimize kırık teşhisi konuldu. HAYTAP'a vermiş olduğu bu ücretsiz hizmetinden dolayı çok teşekkür ederim. Yıllardır sokakta yaşamaya çalışan hayvanları besliyorum. Hala benden korkan hayvanlar var. Verdiğim yemeklere, ben uzaklaştıktan sonra yaklaşarak, besleniyorlar. Herkesten rica ediyorum, insanlar tarafından korkutulmuş bu hayvanların canlarını acıtmayın. Sevgi gösterin, taşlamayın, onlara şiddet uygulamayın" diye konuştu.

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala da, 'intramedüller pin' uygulamasıyla başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini, kedinin kısa zamanda yürüyebileceğini kaydetti.

Sevda Kaffalı, kedinin ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştiren Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ve Ali Laçinbala'ya teşekkür etti.