25 yıldır yılkı atlarına bakıcılık yapıyor

Sivaslı Mehmet Korkmaz, doğadaki yılkı atlarının sert geçen kış dönemini sağ olarak atlatabilmeleri için topladığı atları ahırlarındaki ineklerle birlikte besliyor.



Sivas'ın Zara İlçesinde büyükbaş hayvancılık yapan Mehmet Korkmaz, son 25 yılını bölgede yaşayan yılkı atlarına adadı. Doğada kendiliğinden hayat süren, yabani atlarla yakından ilgilenen Korkmaz, bu atların bilinçsiz avcılar tarafından öldürülmesinin önüne geçmek için tek başına bir mücadele sergiliyor. Korkmaz aynı zamanda, sert geçen kış aylarında telef olmamaları için yılkı atlarını tek tek toplayıp ahırlarında inekleri ile birlikte besliyor. Havaların ısınması ile yeniden doğaya bırakıyor.



Korkmaz, Sivas'ta yılkı atlarının neslinin tükenmemesi için mücadele ettiğini belirterek, "Ben 25 yıldır, doğada nesli tükenmekte olan bu atları korumak ve doğan yaşantılarına devam edebilmeleri için çalışıyorum. Maalesef insanlar, doğal yaşam alanlarında hayat süren bu hayvanları, nedensizce avlamaktadır. Kış aylarının sert geçtiği aylarda bu atları yakalayıp ahırlara alıyorum. Kış dönemi onları besleyip havalar ısınınca yeniden doğal yaşam alanlarına salıyorum. Tespit ettiğim sürünün yarısını getirip ahırlara yerleştirdik. Kalanları da yakalamaya çalışacağım" dedi.



Sivas'ın Zara ilçesi kırsalında hayatlarını sürdüren yıldı atları havadan da görüntülendi. Karda koşan atlar belgesel tadında görüntüler oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İHA