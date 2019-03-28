25 Yıllık Eşini Öldüren Sanığın Ağırlaştırılmış Müebbet Hapsi İstendi

Kaynak: DHA

BAĞCILAR'da 4 ay önce kendisinden boşanmak isteyen 25 yıllık eşi Meral Topcu'yu (45) sokak ortasında silahla ateş ederek öldüren Hakkı Topcu'nun (48) "Eşi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Hakkı Topcu ifadesinde olay günü eşiyle konuşmaya gittiğini, ancak ikna edemediğini, sonrasında yaşananları hatırlamadığını savundu. Savcı hazırladığı iddianamede, şüpheli Hakkı Topcu'nun, eşi Meral Topcu'yu durdurmasıyla ile eylemi gerçekleştirmesi arasında 8 saniyelik bir süre bulunduğunu, dolayısıyla eşiyle konuşmak amacıyla gidip ikna edemediği iddiasının gerçek olmadığını vurguladı. Öte yandan olay günü Hakkı Topcu'nun olay yerine koşarak gelmesi, kendini vurma anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDIBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 17 Aralık 2018 tarihinde Bağcılar'da meydana gelen olay şöyle oldu: Özel bir hastanenin temizlik işinde çalışan Meral Topcu, uzun süredir çalışmayan eşi Hakkı Topcu ile aralarında tartışma çıktı. Eşi Hakkı Topcu ile tartışan Meral Topcu 2 çocuğunu da alarak Bağcılar'da yaşayan babasını evine sığındı. Bu sırada Meral Topcu eşinden de ayrılmaya karar verdi. Hakkı Topcu da eşi Meral Topcu'nun aile fertlerini aradı, yuvasının dağılmamasını istediğini söyledi. Meral Topcu ise eşine güvenmediği için geri dönmeye ikna olmadı. Her iki aile bireylerinin bir araya gelerek son kez bir toplantı yapıldığı ancak anlaşma sağlanamadı. Bu süreçte Meral Topcu avukatı aracılığıyla boşanma davası açtı. Eşi Meral Topcu'nun geri dönmeyeceğini kesin olarak anlayan Hakkı Topcu, soğukkanlılık ve sükunetle düşündükten sonra eşini silahla vurarak öldürmeye karar verdi. Olay günü sabah Bağcılar'a gelen Hakkı Topcu aracını park ederek eşi Meral Topcu'yu beklemeye başladı. Meral Topcu evden çıktı. Meral Topcu'nun evden çıkmasından 3-5 dakika sonra Meral Topcu'nun annesi Gülhatun Küçük dışarıdan çok sayıda silah sesi geldiğini duydu. Anne Gülhatun Küçük torunu ile evden çıktı. Meral Topcu'nun her gün gittiği yöne doğru bakan Anne Gülhatun Küçük, 20-30 metre uzakta yerde birilerinin kıvrandığını gördü ve torunuyla yanlarına gitti. Kızı Meral Topcu ve Hakkı Topcu'nun yerde yattıklarını aralarında da olayda kullanılan tabancanın bulunduğunu görünce bağırarak çevreden yardım istedi. Meral Topcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, aynı silahla çene altına ateş ederek kendini vuran Hakkı Topcu da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.ŞÜPHELİ: İKNA EDEMEDİM; SONRASINI HATIRLAMIYORUMOlaydan sonra yaralandığı için konuşamayan Hakkı Topcu'nun yazılı olarak ifadesi alındı. Topcu ifadesinde Ankara'dayken Meral Topcu'nun 'Dönüşüm eve olmayacak ben yokum' diye mesaj attığını belirterek, "Telefonlarıma cevap vermedi. Ailesinden ablası ve bir ufak kardeşi hariç telefonlarımı açan olmadı. Doğru dürüst muhatap bulamadım. İş çıkışlarına geldim. Hızlı tren gibi benden sürekli kaçtı. Beşyol metrobüs güvenliğine 'Rahatsız ediyormuşum' diyerek beni şikayet etti. Biz kaçarak ve severek evlendik. Meralle konuşup ikna etmek istedim ama olmadı. Avukatının bürosunda buluşup aileler ile birlikte olumlu sonuç alamadık. Dedemden ve babamdan kalan silah ile olay yerine konuşmaya gittim. Ancak bir türlü ikna edemedim. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Sadece en son kendime sıktım." Topcu tedavisinin ardından 9 Ocak 2019 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.İDDİANAMEDE KNA ETMEK İÇİN KONUŞTUĞU İDDİASININ GERÇEK OLMADIĞI VURGULANDISavcı hazırladığı iddianamede, görüntü inceleme tutanağında Hakkı Topcu'nun, Meral Topcu'yu durdurması ile eylemi gerçekleştirmesi arasında 8 saniyelik bir süre bulunduğunu, dolayısıyla eşi ile konuşmak amacıyla gidip ikna edemediği iddiasının gerçek olmadığını vurguladı. İddianamede Hakkı Topcu'nun daha önceden aldığı karar doğrultusunda öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin belirlendiği ifade edildi. İddianamede Hakkı Topcu'nun "Eşi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheli Hakkı Topcu önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.OLAY GÜNÜ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIÖte yandan olay günü Hakkı Topcu'nun olay yerine koşarak gelmesi, kendini vurma anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına göre Hakkı Topcu 07: 15: 29'da sokağın ortasında koşarak ilerliyor, sol kaldırıma yanaşıyor. Görüntülere yansımıyor ancak 07.15: 39'da Meral Topcu'yu durduruyor, görüşme 07.15.47'ye kadar devam ederken, o esnada Hakkı Topcu Meral Topcu'ya karşı eylemini gerçekleştiriyor. 8 saniye sonra 07: 15: 52'de Hakkı Topcu'nun çene altına ateş ederek intihar etmesi ve yere düşmesi güvenlik kamerasına yansıyor. Ardından Meral Topcu'nun annesi Gülhatun Küçük olay yerine gelerek feryat etmesi ve çevreden yardım istemesi de yine güvenlik kamerasına yansıyor.- İstanbul