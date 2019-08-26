25 yıllık şarkılar Harbiye'de yankılandı!

Sahnede, 'Eski şarkıların yeri hep bir başkaydı' diyen Ortaç, "Bir daha böyle parçalar hiç gelmeyecek, şimdi annemin en sevdiği şarkıyı okuyorum." diyerek, 'Nar Çiçeği' parçasını kendisini izlemeye gelen annesi için söyledi.

'BOŞANDI DİYE ALKIŞLANANI İLK DEFA GÖRÜYORUM'

Sahneden dinleyicilerine seslenerek 'Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde boşandım. Ben hayatımda insan boşandı diye alkışlananı ilk defa görüyorum siz ne yapıyorsunuz' diyerek seyircisine takıldı.

'ANNEMİ DİNLEMEDİM!'

Seyircilere yabancı dansçısını göstererek annem demişti diyen Ortaç, "Ne varsa bizde var. Annemi zamanında dinlemedim. Çok haklıydın anne." dedi. Daha sonra annesini sahneye davet eden popçu, "Yorulmadım anne sen yanımda olursan, hiç yorulmam. Şimdi ne söylememi istiyorsun?" diyerek annesinin isteğiyle 'Padişah' şarkısını seslendirdi.

'HARBİYE'DE BÜYÜDÜM'

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ortaç, "Sağlığım iyi, eskisi gibi değilim tabi ki, sol ayağım biraz sekiyor ama sahnede durabiliyorum çok şükür ciddi bir sıkıntı yok." diyerek, "Burada kaç defa sahneye çıktım, inanın hiç hatırlamıyorum ama Harbiye'de büyüdüm diyebilirim." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz ay, 8 senelik evliliğini karşılıklı anlaşarak bitiren Ortaç, "Üzüldük tabi ki böyle olması gerekiyormuş. Annemle babam ölene kadar beraberiz dediler. Babam vefat edene kadar da beraberlerdi. Biz de öyle olmak istedik ama olmadı, aramızda kırgınlık yok' diye konuştu.