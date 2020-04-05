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250 aileye gıda yardımı

Batman'da Bir Kalp Bin Umut Platformu, 250 aileye gıda yardımı yaptı.

05.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:36
Batman 'da Bir Kalp Bin Umut Platformu, 250 aileye gıda yardımı yaptı.
"Her güne bir iyilik yapalım. İyilik bulaşıcıdır." sloganıyla yardım kampanyası başlatan platform üyesi gençler, daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi 250 ailenin evine giderek gıda paketlerini ulaştırdı.
Platform sözcücüsü Veysi Mercimekçi, yaptığı açıklamada, gençlerin oluşturduğu platformun, koronavirüs salgını dolayısıyla evden çıkamayan dar gelirlilere destek sağlamak için yoğun çaba gösterdiğini belirterek "İnsanların dışarıya çıkmaması ve virüsün dışarıya yayılmaması için yoksul, yetim ve 65 yaş üstü yaşlılara, ve evine ekmek götüremeyen kişilere yardımcı oluyoruz. 250 aileye gıda yardımında bulunduk. Bu yardım kolilerin içinde ailelere 2 ay yetecek gıda malzemesi var." diye konuştu.
Yardım alan ailelerden Hüseyin Akgül salgın dolayısıyla çalışamadığını ifade ederek yardımları için platform üyelerine teşekkür etti. 250 aileye gıda yardımı

Kaynak: AA

Etiketler: Batman, Güncel

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250 aileye gıda yardımı
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