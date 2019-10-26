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250 binlik gelinlik düğüne damgasını vurdu

Geçtiğimiz günlerde Raffles İstanbul Hotel'de birbirinden ünlü konuklarında katıldığı düğünle dünya evine giren Ferruh Taşdemir ve Eftelya çiftinin düğünü çok sayıda ünlü isme ev sahipliği yaptı.

26.10.2019 11:31250 binlik gelinlik düğüne damgasını vurdu

Muhteşem bir düğün töreni ile mutluluğa evet diyen çift, dostlarının huzurunda nikah defterini imzalarken gecenin en çok konuşulan ismi ise gelin Eftelya Kökbudak oldu. Güzelliği ve zerafetiyle göz kamaştıran Kökbudak, yaklaşık 43 kilo ağırlığındaki gelinliğiyle dikkat çekti.

EN MUTLU GÜNE 43 KİLO GELİNLİK

Hakan Akkaya imzasını taşıyan, ondört kadın tarafından iki ay boyunca tamamen elde işlenerek yapılan kırküç kilo ağırlığındaki gelinlik, baştan aşağı swarovski taşlarla işlenerek düğün günü için hazır hale getirildi. Yaklaşık 250 Bin tl değerinde olduğu öğrenilen muhteşem gelinlikle ışıl ışıl parlayan Eftalya Kökbudak, magazin dünyasında da haftanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi.


Kadın, Magazin

Kaynak: Bültenler

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