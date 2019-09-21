Haberler » Güncel » Haber

250 bisiklet kullanıcısı ter attı!

"Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Sürme" temalı "Birlikte Yürüyelim" sloganıyla kutlanmaya devam edilen Avrupa Hareketlilik Haftası'nda renkli görüntüler yaşandı.

21.09.2019 10:53250 bisiklet kullanıcısı ter attı!

Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, birçok sivil toplum kuruluşun desteklediği etkinlik eski Kamil Ocak Stadyumu karşısında yer alan Arkeoloji Müzesi önünden başlayarak Topcuoğlu Camisi önünde son buldu. Belediye önündeh haraket eden 250 bisiklet kullanıcısı, yaklaşık 5 kilometrelik mesafeyi hep birlikte kat etti. Etkinliğe; büyükşehir belediye çalışanları, Gaziantep Bisikletçileri Derneği üyelerinin yanısıra Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu da bisiklet kullanmanın zevkini yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, gaziantep bisiklet kullanarak uluşamıda çeşitililiği artıkmak zorunda olduğunu belirterek, bisiklet hem spor hem sağlık hem de çevre kirliliğini önlemeke amacıyla büyük bir önem taşıdığını söyledi.

Cihan, şöyle konuştu: "Bu etkinliğe katılmak için aramızda bulunan yaklaşık 250 bisiklet sürücüsüyle, önemli bir farkındalık oluşturduk, bu bizim için çok önemli bir etkinliktir. Gerek çevre kirliliği, gerek trafik yoğunluğu, gerekse de sağlık sorunları ne yazık ki metropol şehirlerin en büyük problemleri arasında yer alıyor. Ancak bu problemleri çözmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireğiz. Vatandaşı, bisiklet sürmeye, toplu taşıma araçlarına teşvik etmek istiyoruz. Bu projede, yanımızda yer alan genç arkadaşların desteği bizim için çok önemlidir."


Sivil Toplum Kuruluşu, Gaziantep, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl 19 yarışma alanı ve ilave 6 yeni başlıkta 17 bin 400'e yakın takım...
11:32 KDK'ye "nöbet izni" başvurusu
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yoğun ilgiyle karşılaştığımız uluslararası lider araştırmacılar programına...
11:32 Adana'da 3 deaş üyesi yakalandı
11:32 Antalya alanya kalesi'nde surları yıkan skandal
11:32 Adana bir kişiyi kaçırıp, fidye isteyen 4 şüpheli tutuklandı
11:32 Lüks otomobilde intihar etmek isteyen kadın son anda kurtarıldı