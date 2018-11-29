250 İnşaat Kalıbını Çalan Kişi Yakalandı

Balıkesir
'in Karesi
ilçesinde 250 adet inşaat kalıbını çalan zanlı yakalandı.
Naipli Mahallesi'ndeki işyerinden metal inşaat kalıplarının çalındığını beyan ederek şikayette bulunan M.T. isimli şahsın müracaatını değerlendiren Karesi Jandarma
Komutanlığı hırsızlık olayını çözdü. Jandarma, olay yeri ve çevresinde yaptığı araştırma ve kamera incelemeleri sonucunda metal inşaat kalıplarını çalan kişinin K.S. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şüphelinin aracıyla inşaat kalıplarını Kuva-yı Milliye Mahallesi'ne götürerek evinin bahçesinde sakladığını belirleyen jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararı sonrasında eve baskın düzenledi. Evin bahçesinde yapılan aramada Naipli Mahallesi'nden çalınan 250 adet inşaat kabılı bulunarak sahibi M.T'ye teslim edildi. Gözaltına alınan K.S. mahkemece tutuklandı. - BALIKESİR
29 Kasım 2018 Perşembe 11:46