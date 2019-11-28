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250 kilometre takip ettikleri iş adamının 98 bin eurosunu çaldılar

Kiraladığı araçla İstanbul'dan Kayseri'ye giden iş adamını 250 kilometre boyunca takip ederek, mola verdiği yerde aracından 98 bin euro çalan 4 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

28.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:01250 kilometre takip ettikleri iş adamının 98 bin eurosunu çaldılar
Kiraladığı araçla 'dan 'ye giden iş adamını 250 kilometre boyunca takip ederek, mola verdiği yerde aracından 98 bin euro çalan 4 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, M.Ö. isimli iş adamı İstanbul'dan Kayseri'ye gitmek için lüks bir araç kiraladı. Şoförü T.D. ile birlikte 'ya kadar gelen iş adamı, dinlenmek için TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir tesise girdi. Tesiste bir süre vakit geçiren M Ö., yoluna devam etmek için aracına geldiğinde içerisinde 98 bin euro bulunan çantanın olmadığını fark etti. M.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çalınan parayı bulmak için çalışma başlattı. Alışveriş merkezinin kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, M.Ö.'nün aracının yanına gelen siyah renkli bir araçtan inen kişinin elindeki kumandayla M.Ö.'nün aracının kapısını açarak içi para dolu çantayı aldığını tespit etti. Kamera kayıtlarından eşgalleri belirlenen şüphelilerin İstanbul'da bir suç şebekesinin üyeleri olduğu tespit edildi. Ekiplerin İstanbul'da eş zamanlı yaptıkları operasyonda, M.Ö.'ye araç kiralayan E.A. ile birlikte Nevzat N., Recep N. ve Turgay D. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çalınan para bulunamadı. İfadeleri alınmak üzere Bolu'ya getirilen 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Nevzat N., Recep N. ve Turgay D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU

İstanbul, Kayseri, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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