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250 öğrenciye bot ve mont yardımı

Ağrı'da, AK Parti İl Başkanlığı ile hayırseverler 250 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundu.

02.01.2020 14:47 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:51
'da, AK Parti İl Başkanlığı ile hayırseverler 250 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundu.
AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın ve hayırsever iş adamları çocukların soğuk havadan korunması için yardım kampanyası başlattı.
Kampanyanın ilk etabında 100. Yıl Mahallesindeki Aşağı Küpkıran İlkokulu ve Vali Recep Yazıcıoğlu Ortaokuluna giden AK Parti İl Başkanı Aydın, beraberindekiler 250 öğrenciyi bot ve mont yardımında bulundu.
İl Başkanı Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın sert geçtiği kentte çocukları mutlu edip sevindirmek için böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.
Yardımlarla öğrencilerin çok sevindiğini ve devamını getireceklerini belirten Aydın, şöyle konuştu:
"Kampanyada hem il başkanlığımız hem de hayırsever iş adamlarımızla bin öğrenciye ulaşma hedefimiz var. Şu ana kadar 250 öğrenciye bot ve mont dağıtımı yaptık. Çocuklarımızın mutluluğu ve gözlerindeki sevinç hakikaten bizi çok mutlu ediyor. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın neferleri olarak çocuklarımızın mutluluğuyla uğraşıyoruz. Kenar mahallemiz olan 100 Yıl Mahallesi'nde öğrencilerimizi sevindirdik."
250 öğrenciye bot ve mont yardımı

Abbas Aydın, AK Parti, Aydın, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA


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