, 250 ULAK baz istasyonunu canlıya aldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Ülkelerin tıpkı sınırları gibi verilerini ve dijital altyapılarını da koruması zorunlu hale gelmiştir. Bu noktada, veri güvenliğini yabancı çözümlerle sağlamaya çalışmanın, sınır güvenliğini yabancı askerlere emanet etmeye eşdeğer olduğu unutulmamalı." dedi.Vodafone'un canlıya aldığı ULAK baz istasyonları için Rize'de düzenlenen açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Rize Valisi Kemal Çeber, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı ve Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan katıldı.Koç etkinlikteki konuşmasında, ULAK'ın yaygınlaşması için yapılan çalışmaların önemine işaret ederek, Ofis olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen politika ve stratejilere uygun biçimde, kamu kurumlarının performans ve hizmetlerinin verimliliğini artırmak ve kamunun dijital dönüşümüne öncülük etmek amacıyla çalıştıklarını söyledi.ULAK projesinin önemine dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:"Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, verdiği sözü direkt tuttu. 'Alırsam, kullanırım.' dedi ve aldı canlıya geçirdi. 5G'ye giden yol yerli haberleşme teknolojilerinden geçiyor. Türkiye olarak 4,5G'de ULAK baz istasyonunu yaparak önemli bir adım atmış olduk ama bu daha adımın ilki.Bu tür teknolojiler hep bilgi birikimini bir öncekinin üstüne koyarak gelişir. Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde kurulum ve kullanımına öncülük ederek, ULAK'ın tüm operatörlerimizin tercihi haline gelmesine vesile olduk.""ULAK baz istasyonları şu an 71 farklı ilde, 965 noktada hizmet veriyor"Teknolojik altyapıların dijital dönüşüm için önemine dikkati çeken Koç, toplumun tüm kesimlerinin dijital dönüşüm sürecinde yer almasına katkı sağlamak amacıyla mobil erişim imkanları kısıtlı olan yerleşim yerlerinde teknolojilerin yaygınlaşması için çaba gösterdiklerini bildirdi.Koç, ULAK baz istasyonlarının şu an 71 farklı ilde, 965 noktada hizmet verdiğini bildirerek, şunları söyledi:"Bugün ise Vodafone'un 250 baz istasyonunu hayata geçirmesini kutluyoruz. Türkiye, Haziran 2019 sonu itibarıyla yüzde 99,5 penetrasyon oranı ile mobil iletişim alanında yaklaşık olarak 81,5 milyon mobil aboneye sahip. 3G abone sayısı düşerken, 4,5G abone sayısı artmakta. Yeni nesil iletişim altyapısı olan ULAK'ın kullanımının yaygınlaşması büyük önem arz etmekte.Türkiye genelinde yaklaşık olarak 50 bin tane 4,5G baz istasyonu ve sahası olduğunu düşünürsek, bugün konuştuğumuz rakamların biraz az olduğunu görebiliriz. 3 operatörün toplam 3 bin 400 ULAK siparişinin iyi bir başlangıç olduğunu ama bunun devamının gelmesi gerektiğini düşünüyoruz.""Bütün nesnelerin konuşabildiği bir döneme doğru gidiyoruz"5G'nin odağında nesnelerin olacağına işaret eden Koç, bütün nesnelerin konuşabildiği bir döneme doğru gidildiğini aktardı.Ali Taha Koç, 2019 Yılı Dijital Ekonomi Raporuna göre, Global Internet Trafiği (IP) üzerinden, 1992 yılında günlük 100 GB veri transferi yapılabildiğini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:"2017 yılında saniyede 46 GB veri üretilmiş. Günümüzde veri odaklı ekonomik büyümenin etkisiyle bu rakamın, 2022 yılında saniyede yaklaşık 150 bin GB veri üretileceğini görmekteyiz. Nasıl ülkemizin her karış toprağı bizim için canımız pahasına bir değere sahipse, her bayt verimiz de aynı şekilde değerli.Bu kapsamda, her bayt verinin kendi sınırlarımız içerisinde korunması da hassasiyetle yaklaştığımız konuların başında yer almaktadır. Günümüz dünyasında devletlerin gücü veriye ulaşabildikleri ve ulaştıkları veriden anlamlı çıkarımlar yapabildikleri ölçüde artmaktadır. Bunun yanında verileriniz kolaylıkla size karşı kullanılan bir silaha da dönüşebilir. Ülkelerin tıpkı sınırları gibi verilerini ve dijital altyapılarını da koruması zorunlu hale gelmiştir. Bu noktada, veri güvenliğini yabancı çözümlerle sağlamaya çalışmanın, sınır güvenliğini yabancı askerlere emanet etmeye eşdeğer olduğu unutulmamalıdır."Koç, bugün devreye alınan 250 baz istasyonunun yerlileşme anlamında çok önemli olduğunu belirterek, bu çalışmaların devamını beklediklerini dile getirdi."6G'ye ulaşabilmemiz için 5G köprü, 4,5G ise bunun için bir yol"Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, milli teknoloji ve yerli üretimle Türkiye'nin yaklaşık bin yerinde faaliyet gösteren ULAK baz istasyonuna Vodafone'un verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.Türkiye'nin iletişim teknolojilerindeki gelişiminden bahseden Tüfekçi, şunları aktardı:"ULAK şirketinin ayrı şirket olması gerektiğini düşünerek bunu hayata geçirdik. Bunu yaparken de paydaşlarımızın belirlediği yol haritalarını işleyerek, bugünlere geldik. ULAK firmamız, 4,5G baz istasyonunu yapıp pazarlarken, başından beri hedefi 5G'ydi, şu an ki hedefi de 6G. 6G'ye ulaşabilmemiz için 5G köprü, 4,5G ise bunun için bir yol. 4,5G baz istasyonlarımız olmadan 5G'yi milli teknoloji ile yapmamız mümkün değil.Türkiye'de haberleşme teknolojileri ile faaliyet gösteren firma ve kurumlarımızın da bir sinerji içinde bir araya geldiğini gözlemledik. Bu güç birliği ile haberleşme teknolojilerinde çok daha ileri gideceğiz ve Türkiye parmakla gösterilen bir ülke olacak.""Türkiye, dünyada sahaya ürün koymuş beş altı ülkeden biri"ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, ULAK'ın gelişim süreci hakkında katılımcılara bilgi verdi.Türkiye'nin geniş bant altyapısı ile ilgili çalışma yapmış, sahaya ürün koymuş beş altı ülkeden biri olma seviyesine geldiğini belirten Balcı, bu durumun memnuniyet verici olduğunu kaydetti.Balcı. operatörlere sipariş verdikleri ULAK baz istasyonlarının teslimlerini haziran-temmuz ayında tamamladıklarını anımsatarak Vodafone CEO'su Colman Deegan'ın alınan baz istasyonlarını süratli şekilde kurma sözünü yerine getirdiğini anlattı.Bundan sonra da çalışmaların devamının gelmesini beklediklerini aktaran Balcı, milli ağ projesi MİLAT'ın gelinen noktada ürünleştiğini bildirerek, burada da operatörleri görmek istediklerini anlattı.Balcı, "İlk önemli aşamasını tamamladığımız projemizin sadece bir başlangıç olduğu inancı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, Vodafone ile ulaştığımız bu aşamayı da önemli bir dönüm noktası olarak görüyor ve bu yolda hız kesmeden ilerleyecek şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu projemizin devamında Vodafone ile çok daha başarılı işler gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.