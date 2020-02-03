2500 Rakımda Non-Stop Eğlence

Yapı Kredi Play ana sponsorluğunda Toyota'nın katkılarıyla gerçekleşen Whitefest, önceki gün gerçekleşen muhteşem etkinlikler ve Sagopa Kajmer- Gazapizm konserleriyle başladı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen ''Banabak After Ski Party'' ile 2020'nin en büyük gençlik festivalinin açılışını yapan Rap'in yükselen yıldızı Gazapizm, sıfır derecenin altına düşen sıcaklığa aldırış etmeden etkinlik alanını dolduranları coşturdu. "Heyecanı Yok" şarkısındaki "Zıplıyor Herkes Kanguru Sanki" nakaratına vurgu yaparak gençleri kendisine eşlik etmeye ve zıplamaya davet etti. Performansı ile kendisini dinlemeye gelenlerin ayağını yerden kesen genç rapçi, finalde yaktığı meşale ile de bir anlamda festivalin açılışını yapmış oldu.

Gazapizm'in ardından Yapı Kredi Whitefest Event Hall Konserleri kapsamında Karinna Otel'de duayen rapçi Sagopa Kajmer sahne aldı. "Toz Taneleri"yle sartını verdiği performansında"Meftun", "Maalesef, "Korkuyorum Artık" ''Baytar'' ve "Vasiyet" gibi dillerepelesenk olanşarkılarını da birbiri ardına seslendiren Kajmer,Whıtefest coşkusunu bir üst seviyeye taşıdı. Yüzlerce kişilik koronun bir an olsun susmadığı konserde kıtalar arası birde diss atarak ''Bir savaş bin ölüm''ü söyleyen Sagopa Kajmer, ''Zulme karşı dim dik dur. Yanındayız Kudüs'' diyerek büyük alkış aldı.

Alkışlar eşliğinde noktaladığı konserini müziksevererin yoğun isteği üzerine yarım saat daha uzatan başarılı rapçi, finali ''İstianalar Kaideyi Bozmaz'' ile yaptı...