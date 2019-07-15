251 şehit anısına 251 adet 1 TL ile tablo yaptı

MUŞLU Doğan Üzel (25), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan 251 kişinin anısına bastırılan hatıra paralarla tablo yaptı. Mahalle esnafının da yardımıyla topladığı 251 adet 1 TL'yi silikonla tabloya yapıştıran Üzel'in tek isteği 8 ayda tamamladığı eserinin sergilenmesi.

Merkez Muratpaşa Mahallesi'nde yaşayan Şemsihan-Asım çiftinin 5 çocuğundan 3'üncüsü olan Doğan Üzel, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 251 kişinin anısına bir tablo tasarlamayı planladı. Üzel, 15 Temmuz anısına bastırılan 1 TL'leri toplamaya başladı. Ailesi ve mahalle esnafının da desteğiyle 251 adet 1 TL toplayan Doğan Üzel, kırmızı zemin üzerine tasarladığı ay-yıldız ve 15 Temmuz yazısını hazırladı. 251 adet 1 TL'yi silikonla tabloya yapıştıran Üzel'in çalışması 8 ay sürdü.

Hain darbe girişiminin tüm Türkiye'yi olduğu gibi kendisini de üzdüğünü belirten Doğan Üzel, "15 Temmuz 2016 tarihi sonrasında '15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anısına' basılan 1 liraları toplamaya başladım. Ailem, arkadaşlarım ve mahalle esnafımızın da desteğiyle 251 adet bir lirayı bir araya getirdim. 15 Temmuz'da şehit olan 251 kahramanımızın anısına böyle bir tablo hazırladım" dedi.

Paraları toplamanın vaktini aldığını belirten Üzel, "15 Temmuz tarihi sonrasında basılan bu paraların 251 adetini bir araya getirmek, zamanımı aldı. Bir araya getirdikten sonra birleştirip, silikon yardımıyla kırmızı bir bez üzerine yapıştırdım. Bu tabloyu hazırlamam yaklaşık olarak 8 ayımı aldı. Tablonun güzel yerlerde değerlendirilmesi, güzel bir yerde görülmesi, sergilenmesi beni çok mutlu eder. Tabloyu yapmam ve paraları toplamam için bana yardımcı olan tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

- Muş

Kaynak: DHA