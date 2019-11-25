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252 kiloluk yaban domuzunu avladılar

BURSA'nın Harmancık ilçesinde avcılar, çiftçilerin ekili arazilerini talan eden, 252 kilogram ağırlığındaki yaban domuzunu avladı.

25.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:56252 kiloluk yaban domuzunu avladılar

BURSA'nın ilçesinde avcılar, çiftçilerin ekili arazilerini talan eden, 252 kilogram ağırlığındaki yaban domuzunu avladı.

Harmancık'a bağlı Kışmanlar Mahallesi'nde, bir süredir çiftçilerin ekili arazilerini talan eden yaban domuzu, avcılar tarafından avlandı. Harmancık ve Atıcılar Kulübü Başkanı Mustafa Balı, yaban domuzunun 252 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi. Dağ ilçelerinde çok fazla yaban domuzu olduğunu belirten Balı, "Çiftçilerin tarlalarını talan ediyorlar, ana yola çıkarak, trafiği tehlikeye sokuyorlar. Mağdur çiftçilerimizin talebi üzerine ava çıktık. Köylülerimize zarar veren ve korkutan yaban domuzunu zor da olsa avladık. 4-5 kişi anca taşıyabildik" diye konuştu.



Harmancık, Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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