256 özel tiyatro projesine 6 milyon 102 bin tl maddi destek

2020 sanat sezonu için 110 profesyonel, 53 çocuk oyunu, 51 amatör ve 42 geleneksel olmak üzere toplamda 256 özel tiyatronun projesine 6 milyon 102 bin TL maddi yardımda bulunacaklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özel tiyatrolara, bugüne kadar bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek ödeneğin verileceği bildirildi. Bakanlığın önceliği Türk tiyatrosuna verdiği kaydedilen açıklamada, "Bakanlık 2019- 2020 sanat sezonu için 110 profesyonel, 53 çocuk oyunu, 51 amatör ve 42 geleneksel olmak üzere toplamda 256 özel tiyatronun projesine 6 milyon 102 bin lira maddi yardımda bulunacak. Bakanlık Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nce dağıtılan yardımlardan yararlanmak üzere 2019- 2020 sanat sezonu için 132 profesyonel, 61 çocuk oyunu, 149 amatör ve 43 geleneksel kategoride toplam 385 özel tiyatro başvurusu yapıldı. Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek üzere son yıllarda yerli oyun yazarlarına ağırlık veren değerlendirme komisyonu yardım başvurularındaki Türk oyun yazarlarına ait eserlerin yüzdesini 83'e ulaştırdı. Bakanlık, geçtiğimiz sanat sezonunda da profesyonel kategoride destek sağlanan 110 özel tiyatrodan 91'ine maddi yardımda bulunmuştu."

Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2019- 2020 sanat sezonunda destek sağlanan projelere www.guzelsanatlar.gov.tr adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Kaynak: DHA