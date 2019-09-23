26. Adana Altın Koza Film Festivali başladı! Altın Koza Film Festivali 2019 etkinlikleri

Dört farklı bölümde toplam 25 filmin izleyenlerle buluştuğu uluslararası festival, 23-29 Eylül tarihleri arasında Adana'da çeşitli etkinliklerle devam edecek. Festival Atatürk Parkın'daki açılışla start verdi. Altın Koza Film Festivali etkinlik takvimi, filmler…

DÜNYA SİNEMASI SEÇKİSİ İLGİ GÖRÜYOR

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Dünya Sineması Seçkisi'nde; dünya sinemasının önde gelen festivallerine seçilen, ödüller kazanan ve sinema otoritelerince beğenilen filmler yer aldı. Aralarında zamanın büyük ustalarının ve ilk uzun metrajlı filmlerini gerçekleştiren yönetmenlerin de bulunduğu sinemacılar; bir yandan totaliter rejimlerin ve savaşların yol açtığı trajedileri eleştirel şekilde beyazperdeye aktarırken bir yandan da bütün insanların eşit yaşam özlemini dile getiriyor.

Toplam 25 filmin gösterildiği Dünya Sineması Seçkisi bölümü; "Ustalara Saygı", "Kadın Gözüyle Afganistan", "İnsana Rağmen" ve "Panorama" başlıklarından oluşuyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışmalarının yer alacağı film festivalinin adı Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü döneminde Adana Film Festivali olmuştu. Ağustos ayında yapılan meclis toplantısı ile festivalin adı tekrar Altın Koza Film Festivali olarak değiştirildi.

CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ BENİMSEYEN İLK FESTİVAL

Bu özel proje kısa süre önce Türkiye'de cinsiyet eşitliğini sağlamak için 5050×2020 kampanyasını imzalayan ilk festival oldu.

23 Eylül 2019 tarihinde Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'nda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Altın Koza A.Ş. yönetim kurulu ve festival yürütme kurulu üyeliklerini yürütenMenderes Samancılar, Timur Savcı, Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Kadir Beycioğlu,Altın Koza A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Kadir Çankaya, Ali Kuşçu, Halil Şahan, Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları, sinema ve sanatseverlerin katılımlarıyla Altın Koza Film Festivali açılışı yapıldı. İşte festival programı: