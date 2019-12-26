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26 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

26 Aralık 2019 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

26.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 06:45 26 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

02:45 Maç Saati

02:45 Süper Lig Top 10

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

11:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

17:30 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

20:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 beIN Manşet

22:00 Futbolun Şehirleri

23:00 Taraftar


beIN, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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