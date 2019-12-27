26 Aralık 2019 Haberleri

Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek 20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri! Beşiktaş, VAR kayıtları açıklanmazsa suç duyurusunda bulunacak Meral Akşener'den Kanal İstanbul projesine şartlı 'evet' geldi Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil Erdoğan'ın şahitlik yaptığı Hulisi Akar'ın oğlunun nikah töreninde, dikkatlerden kaçmayan davetiye detayı İBB'den Bakan Kurum'a Kanal İstanbul yanıtı: Sadece katılım sağlanmıştır Masaj salonunda fuhuş yaptırdılar, müşterileri internetten buldular! Yılbaşı partisine katılan Aleyna Tilki'nin etek boyu olay oldu Rusya, Rakka'daki kritik üssü ABD'den devraldı Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor Vatandaşa güzel haber! 2020'nin ilk 3 ayında elektriğe zam yok MHP'li Cemal Enginyurt, 2020 asgari ücret rakamına tepki gösterdi: İşçiler jest beklemekteler HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak Son dakika: İlk kez hareket halindeyken videosu paylaşılan yerli otomobilden bir detay daha! Logosu belli oldu Son dakika: Yerli otomobilden bir detay daha! Hareket ederken görüntülendi Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti Asgari ücret rakamına muhalefet partilerinden ilk tepki: Kabul edilemez Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor 2020 yılı asgari ücretinin ardından AGİ ücretleri de belli oldu Diagne itiraf etti: Hocamın yakasına yapıştım Son Dakika: Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri, asgari ücret zammını protesto edip basın toplantısından ayrıldı Bakan, 'Gemiler, Boğaz'dan bedavaya geçmek varken, neden para vererek Kanal İstanbul'dan geçsin?' sorusuna yanıt verdi Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı NEC Nijmegen, Ferdi Kadıoğlu için FIFA'ya başvurduklarını söyledi Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı West Ham United, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro önerecek Hadise, Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için bıçak altına yattı Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu İmamoğlu, Erdoğan'a Kanal İstanbul için çağrı yaptı: Davet etsin geleyim, ikna ederim Alanyasporlu N'Sakala'nın Beşiktaş'a yakın olduğu iddia edildi Erzurum Atatürk Üniversitesi, Türkiye'nin ilk milli ilacını geliştirdi