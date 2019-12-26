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26 Aralık 2019 Star Yayın Akışı

26 Aralık 2019 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

26.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 06:45 26 Aralık 2019 Star Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Güvercin

01:00 Dizi

02:00 Sevdim Seni Bir Kere

03:10 Sevdim Seni Bir Kere

04:10 Cesur ve Güzel

05:30 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Güvercin

10:45 Sefirin Kızı

11:00 Erkenci Kuş

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Dizi

20:00 Pamuk ve Avcı 2

22:15 Pamuk Prenses ve Avcı 2


Prenses, Star, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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