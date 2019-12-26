26 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Almanya'dan Futbol
02:00 Futbol Aklı
03:30 Süper Lig Özetler
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:30 İngiltere Premier Lig Özetler
04:30 Avrupanın Paslaşması
05:00 Süper Lig Özetler
05:30 Hedef Süper Lig
05:30 Spor Atlası
05:40 Takvim Yaprakları
05:45 Premier Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Panorama
09:25 Almanya Bundesliga Özetler
09:25 TFF 1. Lig Panorama
09:30 Orhan Ayhan'la
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:50 Almanya Bundesliga Panorama
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 TFF 1. Lig Panorama
11:00 Spor Manşet
12:00 Süper Lig Goller
12:10 Almanya Bundesliga Panorama
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 Set Sayısı
12:15 Pota Altı
13:00 Spor Bülteni
13:25 TFF 1. Lig Özetler
13:50 TFF 1. Lig Goller
13:55 İngiltere Premier Lig Panorama
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:10 Almanya Bundesliga Özetler
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 Spor Merkezi
17:30 TFF 1. Lig Özetler
17:50 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.' Bournemouth - Arsenal
17:50 Bournemouth - Arsenal
18:20 TFF 1. Lig Panorama
18:25 Takvim Yaprakları
18:30 Spor Merkezi
18:45 İngiltere Premier Lig Özetler
19:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.' Bournemouth - Arsenal
19:00 Bournemouth - Arsenal
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Ana Haber
20:30 Futbol Anadolu
20:35 Süper Lig Panorama
20:45 Premier Futbol
22:00 Futbol Aklı
22:00 Aktüel Futbol
23:30 Avrupanın Paslaşması