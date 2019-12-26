26 Aralık Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Arnavutköy, Başakşehir, Beykoz, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Ümraniye ilçelerinde su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı da belirtildi. İşte 26 Aralık Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

26 ARALIK PERŞEMBE İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Arnavutköy

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-26 08:55:39.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Beykoz

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Dereseki Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-26 09:48:16.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Beyoğlu

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Piri Paşa Mah,Kececi Piri Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-25 23:05:34.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Esenyurt

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mah,Pınar Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-26 10:17:35.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Eyüpsultan

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-26 09:26:32.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Ümraniye

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Topağacı Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-26 09:45:39.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Başakşehir

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-26 09:12:02.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.