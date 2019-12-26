26 Aralık Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Arnavutköy, Başakşehir, Beykoz, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Ümraniye ilçelerinde su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı da belirtildi. İşte 26 Aralık Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
26 ARALIK PERŞEMBE İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Arnavutköy
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-26 08:55:39.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Beykoz
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Dereseki Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-26 09:48:16.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Beyoğlu
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Piri Paşa Mah,Kececi Piri Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-25 23:05:34.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Esenyurt
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mah,Pınar Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-26 10:17:35.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Eyüpsultan
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-26 09:26:32.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Ümraniye
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Topağacı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-26 09:45:39.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Başakşehir
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-26 09:12:02.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.