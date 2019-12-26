26 Aralık Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Aralık Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?
26 ARALIK İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah ALPTEKİN,GÜRDİNÇ,KALYON,MOBİLYACILAR,MÜNZEVİ KIŞLA,OTAKÇILAR,TIRAK,TUNALIGİL sk 12:30-14:30 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251886)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah EMRELER,KİLYOS..,LÜFER sk/ ZEKERİYAKÖY mah KİLYOS. sk 17:05-20:00 saatleri arasında yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2253941)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah ADLİYE,AKBIYIK,KUTLUGÜN,TERBIYIK,YENİ SARAÇHANE,İSHAKPAŞA sk 11:00-14:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251797)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah BAŞMUHASİP,BESTEKAR OSMAN,BİÇKİYURDU,DR. EMİNPAŞA,DİVANYOLU,HACI TAHSİNBEY,HOCA RÜSTEM,MOLLA FENARİ,MOLLA FENARİ ÇIKMAZI,TİCARETHANE,TİCARETHANE ÇIKMAZI,ÇATALÇEŞME sk/ HOCAPAŞA mah KUM MEYDANI sk 12:00-14:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251796)