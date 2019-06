26. Caz festivali'nin Boğaza nazır konserleriyle caz keyfi başlıyor

25. İstanbul Caz Festivali, Omer Sosa, Yilian Canizares, Esma Sultan Yalısı, 2018, Photo: Ilgın Eraslan Yılmaz İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 22 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali, bu sene de çağdaş müziğin yıldız isimlerinden yeni keşiflere şehrin dört bir yanını sarmaya hazırlanıyor.

Beykoz Kundura'nın tarihle doğayı bir araya getiren atmosferinde dört farklı konser

Rymden (Bugge Wesseltoft, Dan Berglund, Magnus Öström)

Nubiyan Twist,

Turgut Alp Bekoğlu Love Jazz Quartet

Barış Demirel – Barıştık Mı

6 Temmuz Cumartesi, 19.00, Beykoz Kundura

Beykoz Kundura'daki bu festival içinde festival gecesinin açılışını, yayımladığı son albümüyle büyük ilgi gören trompetçi Barış Demirel–Barıştık Mı yapıyor ve ardından sahneyi, müzik otoritelerince Türkiye'nin en önemli davulcularından biri olarak gösterilen Turgut Alp Bekoğlu'na bırakıyor.

Bu iki ismin ardından, 90'lardan milenyumun başına kadar İskandinavya'da pek çok müzisyen ve gruba ilham veren iki grup New Conception of Jazz ve e.s.t.'in üyeleri arasında yer alan ödüllü piyanist Bugge Wesseltoft, basçı Dan Berglund ve davulcu Magnus Öström'den oluşan RYMDEN sahneyi devralıyor. İlk albümleri "Reflections and Odysseys"i bu yılın başında yayımlayan RYMDEN, deneysel dünyasını 26. İstanbul Caz Festivali'ne taşıyor. Günün kapanışını ise yapımcı ve gitarist Tom Excell'in 10 kişilik grubu Nubiyan Twist yapıyor. Reggae, soul, afro-beat ve latin ritimleriyle örülü, caz emprovizasyonları ve geleneksel enstrümanların yanı sıra elektronik unsurları da barındıran bu modern sound izleyiciye kaçırılmaması gereken bir deneyim vaat ediyor.

Beykoz Kundura'ya ulaşım için ücretsiz tekneler sağlanıyor. Ayrıntılar caz.iksv.org'da.

SSM Fıstıklı Teras'ın boğaz manzarası eşliğinde yaşanacak unutulmaz bir gece

Cyrille Aimée

Elchin Shirinov Trio

7 Temmuz Pazar, 20.45, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras

SOCAR Türkiye sponsorluğundaki gece, Elchin Shirinov Trio'nun performansıyla başlayacak. Azerbaycan folk müziğini cazla harmanlayarak modern bir dil yakalayan piyanist ve besteci Elchin Shirinov, Grammy ödüllü basçı Panagiotis Andreou ve yenilikçi melodilerin kâşifi davulcu Engin Günaydın'in performansı unutulmaz bir caz gecesi için en iyi seçeneklerden bir tanesi olacak. Gecenin ikinci yarısı ise "caz vokalleri galaksisinde yükselen bir yıldız" olarak tanımlanan ve lirik olduğu kadar oyunbaz tarzıyla Ella Fitzgerald'la karşılaştırılan Cyrille Aimée ile devam edecek.

Esma Sultan Yalısı'nın büyülü mekânı Küba klasiklerine ev sahipliği yapıyor

Alfredo Rodriguez & Pedrito Martinez

8 Temmuz Pazartesi, 21.00, The Marmara Esma Sultan Yalısı

Efsanevi yapımcı Quincy Jones tarafından 2006'da Montreux Caz Festivali'nde keşfedilen caz piyanisti ve besteci Alfredo Rodríguez ve Afro-Kübalı perküsyon ve vokal stilini Havana sokaklarının ruhuyla harmanlayarak geliştiren ve ustalık kazanan Pedrito Martinez bu özel konserde aynı sahnede bir arada olacak. Havana'da başlayarak müzik tutkusuyla gelişen bu ikilinin ilk sahne performansları New York'un ikonik caz kulübü Jazz Standard'da gerçekleşti. O günden bu yana yolları hiç ayrılmayan ve coşkulu müziklerini 2019 Şubat ayında yayımlanan ilk albümleri "Duologue"da bir araya getiren ikili, bu yıl ilk kez İstanbul Caz Festivali'nin konuğu oluyor. Clifford Chance, Yegin Çiftçi Avukatlık Ortaklığı'nın katkılarıyla gerçekleşecek Martinez ve Rodríguez'in vokalleriyle enerjisi hiç eksilmeyecek ve Küba klasiklerinden orijinal bestelere uzanan bir seçki sunacak bu performans, Esma Sultan Yalısı'nın etkileyici boğaz atmosferine Havana heyecanı getirecek.

Minikler ve büyükler Feriye'nin denizle iç içe mekânında eğlenceli bir gün için buluşuyor

Çocukça Bir Gün

13 Temmuz Cumartesi, 14.00, Feriye

13 Temmuz Cumartesi günü Feriye'de saat 14.00'da başlayacak "Çocukça Bir Gün"de, festivalin çocukların dilinden konuştuğu, onlar için tasarlanmış konserler, atölyeler ve performanslarla dolu masalsı bir müzik günü gerçekleştirilecek. Üç yıldır düzenlenen Çocukça Bir Gün bu yıl, Yürüyen Merdiven ve Tülay Günal ile "Masalların Masalı" performanslarının da yer aldığı programıyla çocuklara unutulmaz bir gün yaşatacak. Etkinlik için bilet alanların rezervasyonla katılabileceği çocuklar için yaratıcı atölyelerin ve etkinliğin ayrıntılı programı caz.iksv.org'da.

Festivalin vazgeçilmezlerinden Caz Vapuru Boğaz seferine çıkıyor

Caz Vapuru

14 Temmuz Pazar, 11.00, Kabataş – Anadolu Kavağı – Kabataş

İstanbul Caz Festivali'nin tartışmasız en sevilen etkinliklerinden Caz Vapuru, takipçilerinin merakla beklediği, Boğaz turuyla müziğin buluştuğu ve şehrin etkileyici atmosferinin melodilere karıştığı deniz üstü konserleri izlemek için 14 Temmuz'da heyecan verici boğaz seferine çıkmaya hazırlanıyor. Caz Vapuru'nun 14 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de Kabataş İskelesi'nden yola çıkarak Anadolu Kavağı'na uzanan Boğaz Turu'nda,Talking Horns, Busquitos ile Brassist'in yanı sıra DJ kabininde Murat Meriç ve Joy FM DJ'lerinden Barthezz yer alacak. Anadolu Kavağı'nda verilecek öğle molasından sonra vapur saat 14.30'da Anadolu Kavağı'ndan tekrar Kabataş'a dönecek ve 15.30'da Kabataş'ta olacak.

Festival Biletleri Nerede?

26. İstanbul Caz Festivali'nin biletleri, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan ana gişe İKSV'den (Pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satın alınabilir. Lale Kart sahipleri biletlerini %25'e varan özel indirimlerle alabiliyor. Her konserde tam biletlerin yanı sıra öğrenciler için indirimli bilet de satışta. Lale Kart sahipleri biletlerini hem öncelikli hem de %25'e varan özel indirimlerle alabilir, festival boyunca Lale Kart 360 etkinlik serisi kapsamında pek çok özel etkinliğe de katılabilirler.

İstanbul Caz Festivali muhabbetsiz masalara muhabbet getiriyor

İstanbul menşeli sosyal platform Pub Story, 26. İstanbul Caz Festivali'ne çeyrek kala caz muhabbetini açmak için bol sürprizli, bol hediyeli, bol kahkahalı bir mobil oyun hazırladı. Önce bir arkadaşınızla ya da bir masa dolusu insanla birlikte Pub Story'yi telefonunuza indirin. 26. İstanbul Caz Festivali Özel Oyununu açın ve karşınıza çıkan talimatlarla yarım saatlik muhabbete başlayın. En iyi caz muhabbetini kim çeviriyorsa ona festivalden sürpriz hediyeler de var. Pub Story, AppStore ve Google Play'de.

Festivalin anlık yenilikleri sosyal medyada

İstanbul Caz Festivali ile ilgili tüm bilgiler, sanatçıların tanıtım videoları ve etkinliklerle ilgili anlık gelişmeler sosyal medya hesaplarından da takip edilebilir.

Ayrıca yenilenen İKSV Mobil uygulamasına eklenen özelliklerle kendi profilinizi oluşturarak, İstanbul Caz Festivali'nde takip etmek istediğiniz konserleri takviminize ekleyebilir, programınızı İKSV Mobil'den oluşturabilirsiniz. İKSV Mobil ile ayrıca İKSV etkinliklerini kategoriler özelinde listeleyip filtreleyebilir; sanatçı, mekân ve etkinlik adına göre arama yapabilir; etkinlikleri harita üzerinde görüntüleyip yol tarifi alabilirsiniz. Uygulama App Store'dan ve Google Play'den indirilebilir.