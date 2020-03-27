Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 24. Dönem POMEM sonuçları

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 12-15 Ekim tarihleri arasında 26. Dönem POMEM başvuruları alınmıştı. Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Toplam 7 bin adayın alınacağı 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları için gözler gelecek açıklamada. 24. Dönem POMEM sınav sonuçları da açıklandı.

27.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:04
26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 24. Dönem POMEM sonuçları

24. Dönem POMEM sonuçları öğren! Polis memuru olmak için girilen sınavdan başarılı olan adayların, 24. Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı! Lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın aday olmak üzere toplam (7.000) bin memur adayı için mülakat sonuçları heyecanla bekleniyor. EGM POMEM sonuçları sorgula...

26. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lisans mezunu 5 bin 040 erkek, 560 kadın, önlisans mezunu bin 260 erkek, 140 kadın aday olmak üzere toplam 7 bin memur adayı, 12 - 15 Ekim tarihinde başvurularını yaptığı mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Polis memuru adaylarının merakla beklediği, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlene 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları için henüz net bir tarih verilmedi.

24. DÖNEM POMEM SONUÇLARI

Polis Akademisi Başkanlığı, geçen yıl yapılan mülakat sınavları da dahil olmak üzere eğitimlerinde başarılı olan memur adaylarının atamasına ilişkin duyuru yayımladı. 24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp, 24-26 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçları açıklandı.

24. Dönem POMEM sonuçları için tıklayın...

POMEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

24. Dönem POMEM sınavlarına giren adaylar, atama sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden ya da direkt e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Memur adayları, e-Devlet şifreleri ile sınav sonuçlarına erişebilecekler.

Etiketler: Polis, Memur, Gündem, Ekonomi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Gündem ››26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 24. Dönem POMEM sonuçları - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

11:40: Survivor'da kim elendi? Ünlüler takımından kim gönüllüler takımına geçecek? - Haberler 11:39: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan bayramı ne zaman? - Haberler 11:27: KYK ödemeleri yatacak mı? Karantina süresinde KYK burs ve kredileri ödenecek mi? Tatil süresince KYK burs ve kredileri yatırılacak mı? Burs ve Kredi - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: Market çalışma saatleri - Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? - Haberler 11:07: Hac işlemleri durduruldu mu? Hac ertelendi mi? Bu sene Hac olacak mı? - Haberler 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 23:59: Günlük burç yorumları 27 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) - Haberler