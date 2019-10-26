26 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Futbolun Şehirleri
01:00 Maç Sonu
02:30 Dünden Bugüne
03:00 Taraftar
03:30 Maç Saati
03:30 Eski Dostlar
05:30 Maç Sonu
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Süper Lig Maç Sonu
12:00 Taraftar
12:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
12:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
14:00 Futbolun Şehirleri
14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
14:35 Maç Başlıyor
15:00 Süper Lig Maç Özetleri
15:00 Sivasspor - Antalyaspor
15:45 Devre Arası
16:00 Maç Önü
16:00 Sivasspor - Antalyaspor
17:00 Maç Sonu
17:30 Dünden Bugüne
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
19:30 Maç Önü
20:00 Devre Arası
20:00 Fenerbahçe - Konyaspor
21:00 Fenerbahçe - Konyaspor
21:15 Devre Arası
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
23:30 Taraftar
23:45 Maç Sonu