26 Ekim 2019 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Kadın
01:30 Kadın
02:45 Temizlik Benim İşim
03:30 Temizlik Benim İşim
04:30 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Kadın
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 25 Litre
13:30 Kurşun
16:30 Her Yerde Sen
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Her Yerde Sen