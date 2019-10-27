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26 Ekim 2019 Haberleri

26 Ekim 2019 Manşet Haberleri.

27.10.2019 00:1826 Ekim 2019 Haberleri

Fenerbahçe, PKK, Genel

Son Dakika genel Haberleri
02:51 Duyarlı vatandaşlar yerde yatan köpeğin başından bir an olsun ayrılmadı
02:45 Atık kağıtları dönüştürdüğü sanatıyla dünyada benzeri yok
02:26 17 ülkeden temsilcilerin katıldığı Asya Parlamenter Asamblesi 1. yürütme kurulu toplantısı Rize'de...
02:22 Pendik'te Cumhuriyet Kupası heyecanı başladı
02:08 KKTC Başbakanı Ersin Tatar: "Türkiye'nin büyüklüğü bir kez daha bu harekatta görüldü"
02:06 Yeni Türkü Mersinlileri coşturdu
01:37 Engelliler Derneği Başkanı, Barış Pınarı Operasyonu'na destek için Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı
27.10.2019 03:03:14