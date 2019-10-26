26 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Afili Aşk
02:45 Yüzleşme
04:15 Gelinim Mutfakta
06:30 Akasya Durağı
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Beşinci Tat
14:45 Set Ekstra
15:00 Zalim İstanbul
18:45 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Recep İvedik
22:15 Recep İvedik