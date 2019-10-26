26 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Dar Elbise
01:30 Dar Elbise
02:40 Sevdim Seni Bir Kere
03:30 Erkenci Kuş
04:20 Ufak Tefek Cinayetler
05:20 Kiralık Aşk
07:00 Yüksek Sosyete
09:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:00 Dizi
10:00 Afacan Beşler 4
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Dizi
13:00 Çocuk
15:45 Sevgili Geçmiş
18:45 Star Haber
20:00 Benim Tatlı Yalanım