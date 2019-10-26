26 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 İleri Üçlü
02:00 Lig Raporu
02:30 Stadyum
05:00 A Milli Futbol Takımı Goller
05:15 Spor Atlası
05:25 Takvim Yaprakları
05:30 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 İngiltere Premier Lig Özetler
07:45 Olimpiyat Yıldızları
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 Lig Raporu
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:55 Takvim Yaprakları
09:00 Spor Bülteni
10:00 Süper Spor
10:25 Salto
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:55 Basketbol Süper Lig Karş.'Bahçeşehir Koleji - Tofaş'
13:45 Süper Lig Özetler
14:00 Basketbol Süper Lig Karş.'Bahçeşehir Koleji - Tofaş'
14:40 Spor Haftasonu
16:00 Avrupa Stüdyosu
16:50 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.
17:45 Süper Lig Özetler
18:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.
19:00 Spor Haftasonu
19:55 Basketbol Süper Lig Karş.'Frutti Extra Bursaspor - Anadolu E
20:45 Süper Lig Özetler
21:00 Basketbol Süper Lig Karş.'Frutti Extra Bursaspor - Anadolu E
21:45 Stadyum