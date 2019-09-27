26 Eylül 2019 Haberleri

Son dakika: İstanbul'da artçılar sürüyor! 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sosyal medyada 'köprüde halat koptu' söylentisini yayanlara inceleme başlatıldı Korkutan İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi: Önce kırılma sonra titreme sesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucuyu azarladı: Gazeteci gibi konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın Bayburt Özel İdarespor, Akhisarspor'u kupada saf dışı bıraktı! 'Gece 4'te deprem olacak' söylentisine AFAD ve iBB'den uyarı: İtibar etmeyin Türk Telekom depremden bu yana hizmet veremiyor! Kullanıcılar tepkili Beşiktaş'ta Enzo Roco ile yollar ayrılıyor! Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu Deprem Kahini Frank Hoogerbeets'in 'Alarmda olun' sözleri tekrar gündem oldu Rapçi Khontkar'a uyuşturucuya özendirme ve bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi Lokantada depreme yakalanan vatandaş herkes kaçarken yemeğine devam etti Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! İTÜ'den büyük İstanbul depremiyle ilgili son dakika açıklaması: Kritik bir gösterge Fenerbahçe Üniversitesi'ne atanan rektör, Galatasaray'dan istifa etti! Deprem anında canını hiçe sayan işçiye bir maaş ikramiye verildi! Olay anı kameraya yansıdı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Okulların kapanmasını gerektirecek bir bulguya rastlanmadı İstanbul depremi sonrası kalp krizi geçiren 2 kişi öldü, 43 kişi depremden kaçarken yaralandı Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar boş alanlara akın etti Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe maçı için dev prim! Depremin korkunç şiddeti canlı yayına anbean yansıdı Turkcell ve Türk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama geldi İstanbul Valisi Yerlikaya'dan okullar tatil edildi iddialarına yanıt: Saat 20.00'da açıklama yapılacaktır İstanbul Avcılar'da deprem sırasında 2 kişi camdan atladı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları değişti! İstanbul depremi sonrası Kandilli'den yeni uyarı: Artçılar devam edecek Boşanmak isteyen eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü İstanbul'daki depremin ardından sosyal medya uyarısı: Manipülasyonlara dikkat edin Salı günkü deprem sonrası 'Endişeliyim' diyen Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklama: Risk daha da artmış olabilir PFDK, Mustafa Cengiz'e ceza vermedi! Tekirdağ'da bir binada deprem dolayısıyla boydan boya çatlaklar oluştu Bir vatandaş Avcılar'da deprem nedeniyle minaresi yıkılan caminin önünde namaz kıldı İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası Taksim'deki binada kayma meydana geldi Benzine 26 kuruş indirim geldi! İndirim pompaya 25 kuruş olarak yansıyacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan yeni deprem olacak iddialarına yanıt: Bununla ilgili her kim ne söylüyorsa bunun altı boştur Avcılar'da polis helikopteri deprem sonrası hasar incelemesi yaptı Darbe girişimi çatı davasında gerekçeli karar karar açıklandı Beşiktaş Yöneticisi Deniz Atalay: Başkanımız istifa etmedi İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara 'Deprem oldu, pas geçin' anonsu yapıldı Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada