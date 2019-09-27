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26 Eylül 2019 Haberleri

26 Eylül 2019 Manşet Haberleri.

27.09.2019 00:1826 Eylül 2019 Haberleri

Türk Telekom, İstanbul, Genel

Son Dakika genel Haberleri
03:04 Çay bahçesine uçan iş makinesi vinçle çıkartıldı
02:35 Boş havuza düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı
02:32 Nevşehir'de 440 temizlik görevlisi için 4 bin 98 kişi başvurdu
02:27 İstanbul beklenen büyük depreme hazır mı?
02:21 Denizli, nüfusunun 2 katından fazla turisti ağırladı
02:18 Tarihi Sultanahmet Meydanı'nda polisten drone ile anons
02:14 KOM Daire Başkanı Çorumlu'yu davul zurna ile uğurladılar