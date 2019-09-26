26 eylül perşembe dha spor gündemi

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah beyazlı yönetim Vodafone Park'ta olağanüstü toplanacak. Fikret Orman'ın istifası ve bundan sonraki süreç değerlendirilecek. Sadece Fikret Orman istifa ederse olağanüstü seçime kadar Serdar Adalı başkanlık yapacak. Yönetim tam kadro istifa ederse seçim sürecini Divan başkanlığı yönetecek. Dün gece Fikret Orman'a yapılan ikna turları, Başkan'ın evine giden yönetimden ve teknik heyetten temsilciler Orman'ı henüz ikna edemediler. Bugünkü toplantının sonucu merekla bekleniyor

11.30 Siyah beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına basına açık yapacağı antrenman ile devam edecek.

GALATASARAY

11.00 Sarı kırmızılılar Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

11.00 Sarı lacivertliler, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını basına açık sürdürecek.

TRABZONSPOR

Bordo mavililer Beşiktaş karşılaşması hazırlıklarını sürdürecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Gazişehir Gaziantep

14.30 Hatayspor - Siirt İl Özel İdare

16.30 Gençlerbirliği - Osmaniyespor

18.30 Akhisarspor - Bayburt Özel İdare Spor

20.30 Sakaryaspor - 1074 Çankırıspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

21.00 Celta Vigo - Espanyol (Okay Yokuşlu)

21.00 Feyenoord - AZ Alkmaar (Orkun Kökçü)

22.00 Torino - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes ile kupa şampiyonu Fenerbahçe Beko, 35'inci Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Gaziantep'te karrşılaşacak.

19.00 Anadolu Efes - Fenerbahçe

ETNOSPOR

12.00 Sepetçiler Kasrı'nda, 4'üncü Etnospor Kültür Festivali öncesi Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkan Vekili Dr. Hakan Kazancı'nın katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

JUDO

Kazakistan'ın Almati kentinde başlayan Ümitler Dünya Judo Şampiyonası devam ediyor.

Şampiyonada kadınlar 48 kiloda Buketnur Karabulut ilk maçında Azeri Sabina Aliyeva ile mücadele edecek. Erkekler 60 kiloda Muhammed Ali Demirel ilk turu bay geçerken İkinci maç için rakibini bekleyecek. Talha Büyükeser ilk maçında İtalyan Michele Schiraldi ile karşılaşacak.

FIFA20

FIFA 2020 oyunu, Metropol İstanbul AVM'de düzenlenecek lansmanda futbolseverlerle buluşacak.