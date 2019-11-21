Haberler » 3. Sayfa » 26 gündür aranan Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu - Haber

26 gündür aranan Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine 27 Ekim'de evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam ölü olarak bulundu.

21.11.2019 19:30 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:3726 gündür aranan Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
'ın ilçesine 27 Ekim'de evinden çıktıktan sonra kendisinden alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam ölü olarak bulundu.

Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki ikametinden geçtiğimiz 27 Ekim günü ayrılan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası 74 yaşındaki Şükrü Şen, AFAD ve jandarma ekiplerinin yaptığı günlerce yaptığı çalışmanın ardından Şerefli mevkiinde yer alan Şerefli Köprüsü yakınlarında ölü olarak bulundu. Şen'in cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından detaylı inceleme yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:04 Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne ateş edilmesi davasında karar çıktı
21:03 Yasa dışı bahis şebekesine operasyon: 48 gözaltı
21:01 Ocağı tamir eden usta kontrol için çakmağı yakınca patlama oldu
20:50 Otomobil patpatla çarpıştı: 5 yaralı
20:29 Kontrolden çıkan minibüs kum yığını ve çöp tenekelerine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:51 Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
13:40 Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı
13:00 Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi
10:39 Asker konvoyu yine ortalığı birbirine kattı! Tünelde havaya ateş açtılar
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:35 İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili ABD Büyükelçiliği'nden açıklama: Üzüntü duyduk
00:24 Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
21.11.2019 21:08:23