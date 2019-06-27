27.06.2019 00:18
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26 Haziran 2019 Haberleri

26 Haziran 2019 Haberleri

26 Haziran 2019 Manşet Haberleri.

Tahran , Almanya , Venezuela , Arda Turan , Genel

Son Dakika Haberleri
00:18 15 Temmuz sonrası Konya'da ilk "Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı"
00:18 26 Haziran 2019 Haberleri
00:03 Askerlerin erken terhis heyecanı
23:56 Başkan Yavaş'tan STK'lara çağrı
23:51 15 Temmuz sonrası Konya'da ilk "Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı"
23:35 Tokat'ta, askerlerin erken terhis sevinci
23:33 Canikli muhtarlardan Başkan Demir'e teşekkür