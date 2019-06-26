26 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

Bekir Yunus Uçar : Dünya Motokros Şampiyonası dünyanın en önemli beş organizasyonundan biri
"MotoGP Turkey organizasyonunu daha yüksek standartlarda gerçekleştirip çok daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlayacağız"
"Afyonkarahisar'ın adını sadece termal turizmiyle, lokumuyla, sucuğuyla, mermeriyle değil bir yandan da spor turizmiyle tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz"
"Türk sporuna, Türk gençliğine büyük bir ivme kazandıracak bir organizasyonu ülkemizde bir kez daha hep beraber yaşayacağız"
Washington DC'de yaşayan Fenerbahçeliler'den 'Fener Ol' gecesi
Ünlü isimlerden destek
10 bin Dolar'a yakın para toplandı
Potanın Perileri, Avrupa sınavında
İlk rakip İtalya
Holingsvorth'ten kötü haber
Millilere inanç tam
Yarın 8 maç oynanacak
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
17.30 Nijerya - Guinea
20.00 Uganda - Zimbabwe
23.00 Mısır - Congo DR
- Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor.
YÜCEL SEÇKİNER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
12.56 Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner 'in cenaze namazı kılınacak ve Seçkiner son yolculuğuna uğurlanacak