26 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

Bekir Yunus Uçar : Dünya Motokros Şampiyonası dünyanın en önemli beş organizasyonundan biri

"MotoGP Turkey organizasyonunu daha yüksek standartlarda gerçekleştirip çok daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlayacağız"

"Afyonkarahisar'ın adını sadece termal turizmiyle, lokumuyla, sucuğuyla, mermeriyle değil bir yandan da spor turizmiyle tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

"Türk sporuna, Türk gençliğine büyük bir ivme kazandıracak bir organizasyonu ülkemizde bir kez daha hep beraber yaşayacağız"

Washington DC'de yaşayan Fenerbahçeliler'den 'Fener Ol' gecesi

Ünlü isimlerden destek

10 bin Dolar'a yakın para toplandı

Potanın Perileri, Avrupa sınavında

İlk rakip İtalya

Holingsvorth'ten kötü haber

Millilere inanç tam

Yarın 8 maç oynanacak

AFRİKA ULUSLAR KUPASI

17.30 Nijerya - Guinea

20.00 Uganda - Zimbabwe

23.00 Mısır - Congo DR

- Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor.

YÜCEL SEÇKİNER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

12.56 Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner 'in cenaze namazı kılınacak ve Seçkiner son yolculuğuna uğurlanacak