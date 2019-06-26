26.06.2019 10:36
Haberler » Güncel » Haber

26 Haziran Özel Güvenlik Haftası

26 Haziran Özel Güvenlik Haftası

Türk-İş Güvenlik-İş Sendikası Zonguldak İl Başkanı Serbay Alkan, 26 Haziran Özel Güvenlik Haftası'nı kutladı.

Türk-İş Güvenlik-İş Sendikası Zonguldak İl Başkanı Serbay Alkan, 26 Haziran Özel Güvenlik Haftası'nı kutladı.

Toplumda özel güvenlik görevlileri için her zaman farkındalık oluşturmanın amaçları olduğunu söyleyen Alkan, bu anlamlı günü özel güvenlik görevlilerine armağan eden ve kutlanmasında emekleri olan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çagırıcı'ya özel güvenlik görevlileri adına teşekkürlerini iletti. Alkan, "Özel güvenlik görevlileri büyük fedakarlıkla, gece demeden gündüz demeden, yaz demeden kış demeden, vatanımız, halkımız, milletimizin can ve mal güvenliği için 7/24 nöbet tutmaktadır. Arkadaşlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Zonguldak , Türk İş , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
11:13 Derya, protezleriyle tango ve vals yapıyor
11:13 Bu bebekler organik
11:13 25. Geleneksel İlim Hikmet Yaz Okulu Başlıyor
11:13 Büyükşehir'den kan bağışı
11:13 Zara Reşitakif Paşa Ortaokulu'nun LGS başarısı
11:13 Perakendede dijital dönüşüm start-up'larla olacak
11:12 DTO Başkanı Ahmet Çetin Açıklaması