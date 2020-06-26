26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Aslan, özellikle gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları gerektiğine değinerek, "Madde bağımlılığı konusunda yapılan çalışmalarda öne çıkan en önemli amaç, gençlerin bağımlılık yapıcı maddelerden korunması ve uzak tutulmasının sağlanmasıdır. Bu da gençlerimizin ve ailelerinin bilinçlendirilmesi ile mümkün olabilecek bir olgudur" dedi.

Uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığının bir insanlık suçu olduğuna vurgu yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Madde kullanımı, bağımlılık düzeyinde önemli bir sorun haline dönüşmeden, acilen maddeye olan talebin azaltılmasına, etkin bir mücadeleye, amacına uygun olarak kamuoyu ve bağımlı birey çevresinin eğitimine ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması mümkündür. Yine bu suça bulaşan kişilere karşı kesinlikle en ufak bir taviz vermeden, sıfır toleransla, gerek toplum olarak ve gerekse tüm kamu kurum ve kuruluşları olarak topyekun bir mücadele vermemiz gerekmektedir. Uyuşturucu ile mücadelenin etkin bir biçimde sürdürülmesi, madde kullanımının tüm nüfus açısından önlenmesi, özellikle risk gruplarının (çocuklar, gençler) korunması önceliklerimizi oluşturmaktadır. Sağlıklı bir yaşam için, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan koruyalım. Uyuşturucu bir insanlık suçu ve sağlık sorunudur" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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