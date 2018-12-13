26 İlde Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu

13 Aralık 2018 Perşembe 12:28



13 Aralık 2018 Perşembe 12:28

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, uyuşturucu kullanımının sosyal medya aracılığıyla özendirilmesinin önüne geçmek amacıyla 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Muğla'da bir kişi yakalandı.Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adı verilen operasyonlarda, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.Operasyonda Ö.T. gözaltına alındı.Şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından "Sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.