26. Isf Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası

Sırbistan
'da, 4-14 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 26. Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Dünya Okul Sporları Futbol
Şampiyonası'nda Türkiye
'yi temsil edecek takımlar belirlendi.
Türkiye Okul Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Aydın
'da düzenlenen Okul Sporları Futbol Genç
Erkekler ve Kızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında erkeklerde Elazığ
Kaya Karakaya Anadolu Lisesi
, kızlarda ise Denizli Servergazi Borsa İstanbul
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.
Bu sonuçla iki takım, şampiyonaya katılmaya hak kazandı.
Başkent Belgrad
'da gerçekleştirilecek şampiyonada erkeklerde 24, kızlarda da 16 takım mücadele verecek.
Guatemala'da, 2015 yılında düzenlenen ISF Dünya Liselerarası Futbol Şampiyonası'nda erkeklerde Trabzon
Erdoğdu Anadolu Lisesi şampiyon olmuştu.
Türkiye, Futbol, Spor
Kaynak: AA