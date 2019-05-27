26. İstanbul Caz Festivali Genç Cazcılarını Seçti

İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 17. kez düzenlenen Genç Caz konserleri için başvuruda bulunan grup ve solo projeler arasından 26 Mayıs Pazar günü Salon İKSV'de yapılan değerlendirme sonrasında kazanan isimler, Bilge Günaydın Trio, Bluemonk, Document1, Kazım Quintet, Mines Two ve Standart Mafyası bu sene 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Parklarda Caz'da sahne alacak.

Genç Caz Seçici Kurulu tarafından, fusion caz, rock caz, funk caz, latin caz, pop caz, acid caz, blues, soul, R&B, elektronik caz ve benzeri tarzlarda yapılan başvurular sonrasında gerçekleşen değerlendirme konserinde, halka açık yapılan elemelerle Bilge Günaydın Trio, Bluemonk, Document1, Kazım Quintet, Mines Two ve Standart Mafyası festivalin bu yıl da programında yer alan 29 ve 30 Haziran tarihlerinde Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı ve Fenerbahçe Khalkedon ile Fenerbahçe Parkı'nda gerçekleştirilecek Parklarda Caz etkinlikleri kapsamında ücretsiz gerçekleştirilecek Genç Caz konserlerinde yer alacaklar.

Türkiye'de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve toplulukların festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturmanın yanı sıra onları teşvik etmeyi ve profesyonel müzik dünyasına hazırlamayı da amaçlayan Genç Caz'ın Seçici Kurulu'nda bu sene müzisyen Aycan Teztel, müzisyen Ayşe Tütüncü, müzisyen Cenk Erdoğan, müzisyen Ceyda Köybaşıoğlu, müzik yazarı Feridun Ertaşkan, müzisyen Harun Tekin, müzik yazarı ve yapımcı Hülya Tunçağ, müzisyen Volkan Öktem, gazeteci Yekta Kopan ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer alıyor.

Genç Caz konserleri, geçen 16 yıl içerisinde 80'in üzerinde genç caz sanatçı ya da topluluğuna dünyaca ünlü caz sanatçılarıyla aynı festivalde yer alma imkânı sağladı. Bunun yanı sıra sanatçılar İstanbul Caz Festivali sonrasında başka festivallere katıldılar ve Türkiye ile yurt dışındaki çeşitli caz kulüplerinde sahne alma fırsatı yakaladılar. Geçtiğimiz yıllarda Genç Caz katılımcıları arasında Gevende, Mikado, Ece Göksu, Ozan Musluoğlu, Batuhan Şallıel ve Anıl Şallıel, Volkan Topakoğlu, Yaşam Hancılar, Cihan Mürtezaoğlu, Deniz Taşar, Çağrı Sertel, Ekin Cengizkan, Başak Yavuz, Tolga Erzurumlu, Tümer Uluçınar, Hakan Başar, Geeva Flava, Eylül Biçer, Sanat Deliorman, İpek Dinç, Can Tutuğ, Cazzip Project, The Kites ve Gagarin Jazz Band gibi müzisyen ve topluluklar yer alıyor.

Kaynak: Bültenler