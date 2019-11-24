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26 kapılı yeraltı şehri turizme kazandırılacak

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni ortaya çıkan 26 kapılı 1300 metrelik yeraltı şehrini, temizlik ve aydınlatmasını yaparak turizme kazandıracaklarını söyledi.

24.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:1426 kapılı yeraltı şehri turizme kazandırılacak

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni ortaya çıkan 26 kapılı 1300 metrelik yeraltı şehrini, temizlik ve aydınlatmasını yaparak turizme kazandıracaklarını söyledi.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ve beraberindeki heyetin, geçen ay Melikgazi ilçesi Büyükbürüngüz Mahallesinde yaptığı araştırmada 26 farklı girişi bulunan 1300 metre uzunluğundaki yeraltı şehri bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeraltı şehrinde inceleme yaptı. Başkan Büyükkılıç, şehrin önemli bir değer daha kazandığını belirtti. Yeraltı şehrinin şu an 1300 metre olduğunu; ancak incelemeler sonrası açılacak kapılarla daha da büyük olabileceğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Buranın 26 kapısı var ve hepsi birbirine bağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak projelendirip temizliğini ve aydınlatmasını yaparak turizme kazandıracağız inşallah" dedi.Büyükbürüngüz Mahallesi'nde bulunan yeraltı şehrinin bölge için çok önemli bir kazanım olacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Yeraltı şehrinin 2 bin yıllık bir geçmişinden bahsediliyor. Dolayısıyla bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. İnşallah Koramaz Vadimizin zenginliklerine zenginlik kazandıracak bir keşif" diye konuştu.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Osman Özsoy, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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